Prefeituras de Astorga, Marialva e Maringá apresentam projetos para governos inteligentes

Prefeitos, gestores e servidores tratam de tecnologia e inovação no Webinar das Cidades Digitais da Região de Maringá na próxima terça-feira (31)

O investimento em tecnologia e inovação no desenvolvimento socioeconômico nos municípios da Região de Maringá será tema de encontro virtual que reúne prefeitos, gestores e servidores públicos, na próxima terça-feira (31), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), às 10 horas.

Participam como painelistas do Webinar das Cidades Digitais da região a prefeita de Astorga, Suzie Pucillo, o prefeito de Marialva, Victor Martini, e o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli, entre outros convidados como especialistas e a coordenadora-geral de Projetos de Infraestrutura para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino. “Os eventos trazem informações e subsídios sobre o que está sendo feito nas cidades para melhorar a vida das pessoas através do uso da tecnologia e de que forma as Prefeituras estão atravessando esse momento desafiador, no qual não é possível se fazer gestão sem o auxílio de ferramentas”, resume o diretor da RCD, José Marinho.

O prefeito de Marialva, Victor Martini, destaca que o investimento em infraestrutura tecnológica melhorou a comunicação interna da gestão municipal. “A administração investiu pesado em estrutura de Centro de Processamento de Dados, redes estruturadas, identificação de máquinas, nossa estrutura de internet era via rádio e agora substituímos por fibra óptica, substituição de máquinas mais modernas, implantação de um novo site e a implantação de processos online para atender o cidadão. Tudo isso gerou mais agilidade no atendimento, mais serviços confiáveis e segurança para os servidores e para o povo marialvense” comemorou Victor Martini.

Maringá também caminha para se tornar uma das cidades mais inteligentes do país. Entre os projetos tecnológicos já aplicados na cidade canção estão mapas interativos, desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ipplam), totens de autosserviço para população, pontos de wifi espalhados pela cidade, placas de rua com energia fotovoltaica e o uso de notebooks pelos alunos de escolas municipais. “Uma cidade digitalizada é uma cidade que tenha o controle da sua vida urbana”, destacou recentemente, em entrevista à Rede Cidade Digital, o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli.

Renovação

O diretor da RCD, José Marinho, também lembra que além da pandemia, que acelerou a digitalização de diversos serviços municipais, o momento é importante para a definição de políticas públicas para os próximos anos que contemplem a tecnologia e a inovação como vetores estratégicos de desenvolvimento das cidades.

Um levantamento feito pela Rede Cidade Digital com mostra que 28 dos 42 municípios da região, convidados diretamente para o evento da próxima terça, estão com novos prefeitos eleitos, uma renovação de 67%. “Esses dados só reforçam a importância e necessidade de se compartilhar ideias e soluções que auxiliem as Prefeituras na construção de cidades mais digitais, conectadas, inteligentes e sustentáveis”, completa Marinho.

Evento gratuito

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais da Região de Maringá são gratuitas para servidores públicos e representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd. O evento é apresentado pela jornalista Valdireni Alves e tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom, Furukawa Eletric, IPM Sistemas, Pare Fácil - Estacionamento Rotativo Digital e Senografia, além do apoio do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) e Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep).

Asimp/Cidades Digitais