Primeiro de Maio: Deputado Tercilio Turini homenageia colégio por conquistas internacionais

Um exemplo da importância de acreditar e investir no potencial de crianças, adolescentes e jovens como agentes de transformação e protagonistas do presente e do futuro. Com esse pensamento o deputado estadual Tercilio Turini homenageou hoje de manhã a comunidade escolar do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, de Primeiro de Maio.

Ele entregou Voto de Congratulações e diploma de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná pelas conquistas na Expo Nacional MILSET Brasil, realizada 24 a 27 de maio em Fortaleza (CE). Três projetos científicos de alunos da Sala de Recursos Multifuncionais de Altas Habilidades/Superdotação foram selecionados para outras grandes feiras internacionais, ao concorrerem com trabalhos de estudantes brasileiros, da Argentina, do Chile, da Colômbia e do México.

"Um desempenho extraordinário dessa meninada promissora e uma demonstração da competente atuação dos professores, potencializando ações da rede estadual na formação de talentos, fomento à iniciação científica, incentivo à ciência e à tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras", enfatizou o deputado.

O projeto "Reaproveitamento de Óleo na Fabricação de Sabão de Limão" foi o terceiro melhor na categoria de Ciências Sociais Aplicadas, ganhou medalha de prata como destaque do evento e está credenciado para a Expociências Nacional México, a MILSET AMLAT Argentina e a Infomatrix Brasil, em Blumenau (SC), as três ainda neste ano. O trabalho “Sensor de temperatura para colheitadeira de baixo custo utilizando arduíno” alcançou classificação para a Feira Nacional do Equador, em 2023. E o projeto “Sistema de proteção para a criação de galinhas” foi indicado para a Infomatrix Brasil.

Participaram da MILSET Brasil os alunos Suyane Maciel de Souza Silva, Gustavo Henrique Furtado Laurindo, Bianca Antunes Schimidt, Karoline Xiriqueira dos Santos, Eduardo de Souza Silva, Samara dos Santos Gozzink, Marina de Aguiar Oliveira, Bianca Izabel Iglécias Bortolotto e Tiago Muglio Checo, orientados pela professora Silvia Monteiro Bonancea e acompanhados da diretora auxiliar Kellen Cristina de Andrade Martins. O colégio administrado pelo diretor Daniel Joaquim já havia representado o Paraná com três dos 10 projetos da rede estadual na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), a mais conceituada do País, em março deste ano.

"As conquistas de alunos e professores de Primeiro de Maio projetam a educação do Paraná em todo o Brasil e no exterior. Essa homenagem é um reconhecimento e também um ato de gratidão pelo mérito, talento, competência e dedicação da equipe do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco. Como deputado estadual que representa o município e a região, sinto orgulho de estar aqui com vocês. Desejo ainda mais sucesso aos alunos, familiares, professores, coordenadores, dirigentes, funcionários e todos os envolvidos no dia a dia do ensino", destacou o deputado.

Participaram da homenagem prestada pelo deputado Tercilio Turini a chefe de gabinete da Prefeitura, Gabriela Martelozo, o vereador Lucas Renzi, o diretor Daniel Joaquim, a diretora auxiliar Kellen Martins, a coordenadora da Sala de Recursos Multifuncionais Silvia Bonancea, o pastor Renato, o amigo e ex-prefeito Jerubal Matusalém Arruda, alunos e familiares.