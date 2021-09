Rodízio segue em Jardim Alegre e será ampliado em Jandaia do Sul

A Sanepar vai dar continuidade ao sistema de rodízio durante o mês de setembro, em Jardim Alegre, sem alterações, e, em Jandaia do Sul, ampliando a área de manobras. Esta ação foi tomada em função de uma queda mais drástica da vazão do Rio Marumbizinho, já castigado, junto de poços e minas, da região com a estiagem severa e prolongada.

O rodízio implantado no final de agosto nestas duas cidades é considerado uma medida necessária e justa para que o abastecimento ocorra de forma regular para toda a cidade, sem impactar mais uma região do que outra.

O modelo, em ambas localidades, continua sendo o de distribuição alternada de 24x24 horas, ou seja, um dia com água, um dia sem água. As manobras são fechadas às 8 horas da manhã, com normalização até as 8 horas da manhã do dia seguinte.

Jardim Alegre segue distribuída em dois grupos a partir da Avenida Paraná. O Setor Sul, que ficou desabastecido ontem (8), volta a ter rodízio na sexta (10). O Setor Norte ficará desabastecido na quinta (9) e no sábado (11). A cidade continua sem rodízio aos domingos.

Setor Sul: da Avenida Paraná rumo ao Sul (em direção à saída para Ivaiporã). Inclui os seguintes bairros: Conjunto Amador Gonçalves, Conjunto Mutirão, José Pachulski, Martila, Jardim América, Parque das Flores, Bela Vista, José Pavan, Jardim São Bento, parte da área Central.

Setor Norte: da Avenida Paraná rumo ao Norte (em direção à saída para Lidianópolis). Inclui os seguintes bairros: Loteamento Montreal, Jardim Porto Seguro, Conjunto Glorinha Rech, Antônio Rech, Residencial Borim, Itapoá, Aoyama, Itapuã, Cohapar, parte da área Central.

Ampliação

Jandaia do Sul segue dividida em dois grupos, porém, a partir desta quinta-feira (09) a região Central e outros sete bairros passam a integrar o sistema de rodízio, que permanece sendo executado de segunda a segunda.

Setor “A” – incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas - Sentido Mandaguari), Cruzeiro do Sul, Vila Operária (Região da Faculdade) e Residencial Primavera. Continuam: Nova Jandaia, Jardim Esmeralda, Jardim Santa Rita, Jardim Castanho, Jardim Felicidade, Jardim Morumbi, Jardim Pérola, Jardim Miguel Capocci, Jardim Canadá, Mutirão II e III, Conjunto Arnaldo Buzatto, Jardim Jose Roberto Biral, Estrada Velha Marumbi, Condomínio Jefferson Martins e Residencial 14 de Dezembro, Jardim Universitário, Jardim Moretti, Parque Industrial (CD Valdar), Jardim Bella Vista, Jardim Panorama, Residencial Água Cristalina I e II, Parque Alvorada, Estrada Barro Preto, Parque de Exposição e Jardim Aliança.

Setor “B”- incluídos: Região Central (imediações da Rua dos Patriotas – Sentido Apucarana), Jardim Village, Vila Alta, Vila Santo Antônio e Residencial Flor do Vale. Continuam: Residencial Oasis, Jardim Esteves, Residencial Pedro Martins, Vila Paião, Vila Batista, Jardim América, Jardim Lino Marcheti, Jardim das Flores I e II, Jardim das Palmeiras,m Residencial Pedro Gonçalves, BR-376 (antigo Café Jandaia), Parque Industrial BR376, Parque Industrial REBNIC, Rua Roberto Rezende Chaves, Residencial Massa, Residencial Brasil, Jardim Villar I e II, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Santa Helena II, Jardim Santa Helena II, Rua Malvina e Rua Inconfidentes, Jardim das Araucárias e Parque Industrial Metafa.

Dicas de economia de água

Práticas simples de serem adotadas ajudam a reduzir o consumo de água

Diminuir o tempo de banho

Considerando uma vazão média de 6 litros de água por minuto, um banho de 10 minutos consome 60 litros de água. Diminua esse tempo para cinco minutos e economize 30 litros. Em uma casa com quatro pessoas, serão economizados 120 litros por dia. No final do mês, a economia será de 3.600 litros de água somente reduzindo pela metade o tempo do banho.

Escovar os dentes e fazer a barba

Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes. Em apenas dois minutos de torneira aberta, você gasta cerca de 13,5 litros de água. Se você abrir o mínimo torneira, consumindo, por exemplo, 3,5 litros, serão preservados 10 litros de água. Ao escovar os dentes três vezes ao dia, serão 30 litros economizados. Em um mês, uma única pessoa, terá economizado 900 litros de água somente controlando a torneira na escovação.

Não faça a barba durante o banho. Lembre que 10 minutos de chuveiro ligado consomem no mínimo 60 litros de água.

Vaso sanitário

As caixas de descarga acopladas ao vaso sanitário têm vazão de 6 litros por vez. Coloque dentro das caixas uma garrafa de refrigerante embalagem PET de 1 litro com terra ou pedra ou água da máquina de lavar. Isso economizará um litro por descarga sem comprometer a eficiência. Considerando que uma pessoa utiliza o vaso sanitário em média quatro vezes ao dia, em uma casa com quatro pessoas serão economizados 16 litros de água. Em um mês: 480 litros de economia.

Lavar louça

O ideal é acumular a louça. Por exemplo, empilhe e separe a louça do café e lave-a junto com a louça do almoço. Em média, uma torneira de pia de cozinha, funcionando 15 minutos consome 120 litros de água. Ensaboe a louça com a torneira fechada. Se a economia for de 60 litros, em 30 dias serão 1,8 mil litros.

Redutor de água

Uma peça de fácil instalação e que pode diminuir pela metade a quantidade de água que sai das torneiras. Conhecida nas lojas de material de construção como “redutor de vazão”, pode ser encontrada em diferentes modelos e kits.

Os redutores são pequenos anéis que controlam a quantidade de água na saída das torneiras de banheiros, cozinhas e tanques. A instalação é simples e não requer contratação de encanador.

Considerando o consumo médio da torneira de pia de lavar louça, com 120 litros em 15 minutos, o uso do redutor pode trazer uma economia de, no mínimo, 50%. Ou seja, 1,8 mil litros em um mês.

Lavar carro e calçadas, nem pensar!

Use a vassoura para limpar o quintal, a calçada ou as áreas comuns de prédios e empresas ou reutilize a água que sai da máquina de lavar roupa. Para se ter uma ideia, uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água.

Use um balde e um pano para limpar o carro. Lembre-se novamente: uma mangueira ligada por 15 minutos gasta 280 litros de água.

Vazamentos

Preste atenção e conserte eventuais vazamentos na sua casa. Um buraco de 2 mm em um cano de uma única casa pode desperdiçar 3.200 litros de água por mês.

A Sanepar conta com a colaboração de todos! Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, avise imediatamente a Sanepar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Giovanna Migotto da Fonseca/Asimp