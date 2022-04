Rolândia: Acervo do Museu Japonês terá inventário das peças e obras

A Secretaria de Cultura e Turismo solicitou o apoio do Laboratório de Pesquisa sobre Culturas Orientais - LAPECO, da UEL, para realizar um trabalho de inventariação do acervo do Museu Histórico de Imigração Japonesa do Paraná, localizado na Estrada Rolândia-Pitangueiras.

Foram realizadas duas visitas técnicas pela equipe do LAPECO, coordenada pelo professor Richard Gonçalves André. A última visita aconteceu no dia 11 de abril, com a presença do arquivista e técnico em Museologia do Museu Histórico de Londrina, Amauri Ramos Silva, que fará todo o acompanhamento do trabalho junto aos estudantes da UEL.

Estiveram presentes, ainda, durante a visita, o representante da Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, Fábio Iwakura, a Secretária de Cultura e Turismo, Flávia Galbero, a Coordenadora do Museu Histórico de Rolândia Solange Pretti, a Diretora da Secretaria de Cultura, Emilli Zuliani, além dos estudantes Lucas Ciamariconi Munhoz, Izabela Marques de Oliveira e Danilo de Longhi Tessaro.

