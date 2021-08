Rolândia: Ailton Maistro e Márcio Vinícius prestigiam posse do novo comandante dos bombeiros para a região norte do estado

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícus e o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues prestigiaram ontem, dia 26, em Londrina, a troca de comando do Corpo de Bombeiros para a região norte do Paraná.

O 3º Grupamento de Bombeiros (3ºGB), de Londrina, é a unidade de referência de Rolândia e outras 39 cidades do norte do estado. Quem assumiu o Comando foi o Major Clodomir João Marafigo Junior, que é natural de Curitiba, mas reside em Rolândia há quase 20 anos e aqui foi comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, 2º Seção de Bombeiros, de Rolândia e que hoje é comandada pelo Tentente Tiago Justino.

Major Marafigo substitui o Tenente-Coronel Wilson Oliveira Paulino. Participaram da solenidade o Deputado Estadual Tiago Amaral, o Prefeito de Cambé Conrado Scheller, autoridades civis e militares da região e convidados.

