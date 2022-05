Rolândia: Ailton Maistro parabeniza o 15º Batalhão pelo 37º aniversário

O prefeito Ailton Maistro e o chefe de Gabinete Sérgio Domingues prestigiaram a solenidade de celebração do aniversário de 37 anos da criação do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende Rolândia e municípios vizinhos. Aílton Maistro foi um dos homenageados e foi condecorado com uma medalha de honra ao mérito, por contribuir com a corporação.

Os anfitriões do evento foram o comandante do 15º BPM, tenente-coronel, Humberto Cavalcante e o tenente-coronel Cesar Kister, chefe do 2º Comando Regional da Polícia Militar (CRPM), além de oficiais da ativa e da reserva, e o efetivo do Batalhão.

Prestigiaram ainda a solenidade os deputados federais Filipe Barros e Pedro Lupion, o deputado estadual Tiago Amaral, o prefeito de Arapongas Sérgio Onofre, os vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Professora Janaína Beneli, Cristina Piereti, Guilherme Spanguemberg, Sandro Leonardi, Isaac Altino e Rodrigão, autoridades militares, políticas e civis e convidados.