Rolândia: Ailton Maistro participa de evento com a presença do governador Ratinho Júnior

O prefeito Ailton Maistro participou, na quinta-feira, 12, em Ibiporã, de um evento com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Na ocasião, o prefeito dialogou com o governador, secretários estaduais, deputados e, sobre projetos importantes para Rolândia e sobre o desenvolvimento regional com prefeitos da região.

O anfitrião do evento foi prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira. Participaram ainda os secretários estaduais do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi; e da Saúde, César Neves; os deputados federais Sandro Alex e Luísa Canziani; os deputados estaduais Cobra Repórter, Tiago Amaral, Artagão Júnior, Tercílio Turini, Evandro Araújo e Boca Aberta Júnior; prefeitos da região e autoridades do norte do Paraná.

