Rolândia: Apresentado o projeto “Embutidos de São Martinho – a gastronomia que conquistará o mundo”!

Na terça-feira, dia 24 de maio, a Prefeitura de Rolândia, por meio da secretaria de Cultura e Turismo e a secretaria de Saúde – por meio da Vigilância Sanitária, a ACIR, o SEBRAE, o IDR Paraná e o Governo do Paraná, apresentaram o projeto “Embutidos de São Martinho – a gastronomia que conquistará o mundo”!

Participaram do encontro o prefeito Ailton Maistro, a secretária de Cultura e Turismo Flávia Galbero, a secretária de Saúde Karla Ulinski, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão, o Gerente do Sebrae Fabrício Bianqui, o gerente do IDR-Shiguedy Kato, o presidente da ACIR Fábio Fernandes da Silva, os vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Cristina Piereti, Professora Janaína Beneli, Sandro Leonardi, Vilmar Boy e Isaac Altino, o consultor do SEBRAE Rubens Negrão, representantes da ACIR, SEBRAE, IDR-PR, servidores municipais e convidados.

Na ocasião, empresários do ramo de açougue e embutidos tiveram orientações e uma palestra com a coordenadora estadual de agronegócios do Sebrae/PR, Maria Isabel Guimarães e outra comTerezinha Busanello Freire, coordenadora estadual de Turismo Rural do IDR-PR (junção da Emater e Iapar). O evento aconteceu na ACIR.

