Rolândia: Assinada a ordem de serviço para reforma do CCI

O Prefeito Ailton Maistro assinou nesta segunda-feira, dia 13, a Ordem de Serviço (OS) para reforma do Centro de Convivência do Idoso (CCI). A obra deve começar na semana que vem. Serão seis meses de intervenção e a empresa Pottencial, de Apucarana, ganhou a licitação e vai executar o serviço.

Ontem, dia 13, o Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, os Vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Professora Janaína Benelli, Andrezinho da Farmácia e Ratolino e a Arquiteta da Secretaria de Planejamento Juliana Vazella foram visitar as instaçaões do CCI, situado no Residencial Domingos Neves.

O empreendimento vai custar cerca de R$ 200 mil, com recurso vindos de emenda federal do então Deputado Federal Edmar Arruda, via Ministério da Cidadania, com a Caixa Econômica Federal como interveniente.

A obra contempla: reforma dos banheiros, aumentar a cozinha, ampliar a área de serviço, implantar banheiro com acessibilidade na varanda, ampliar as áreas fechadas, dispor de itens de acessbilidade como corrimão e rampas e novos alambrados.

NCPMR