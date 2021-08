Rolândia: Cidade recebe visita técnica do CETRAN; é mais um passo para a municipalização do trânsito

Ontem, dia 26 de agosto, o Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, a Secretária de Administração Ana Regina Zubiolo, o Secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o Secretário de Serviços Públicos José Luiz Polvani, o Procurador Jurídico Geral Wilson Sócio Júnior, o Diretor Municipal de Trânsito Gerson Carlos dos Santos e a Vereadora Crstina Pieretti, representando a Câmara Municipal, receberam o Conselheiro Especialista em meio ambiente, Ananias Soares Vieira, e o Conselheiro representante do Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência em Ação – IBDA, Carlos Humberto Zanetti, do Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).

Na oportunidade, foi feita uma vistoria no Departamento Municipal de Trânsito para trâmite de homologação da municipalização do trânsito em Rolândia.

