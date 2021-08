Rolândia: Deputado Cobra Repórter comemora investimentos do Governo do Estado no Hospital São Rafael

“Eu trabalhei muito para que isso acontecesse: desde o ano passado, participei de reuniões com o governador Ratinho Junior, secretário estadual de Saúde, Beto Preto, chefe da Casa Civil, Guto Silva, representantes do Hospital São Rafael e secretaria municipal de Saúde de Rolândia. Nosso pedido foi atendido e o Hospital receberá recursos do Governo do Estado para compensar a subvenção que vinha sendo paga”, garantiu o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

O valor mensal é de R$ 805.134,33 pelo prazo de 60 meses. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 13 de agosto e assinada pelo secretário Beto Preto.

Na terça-feira (24), o deputado esteve reunido, novamente, com o governador Ratinho Junior, o secretário estadual de Saúde e o chefe da Casa Civil para agradecer o apoio. O prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, a secretária municipal de Saúde, Paloma Pissinati, e os vereadores Andrezinho da Farmácia e Janaína Beneli também estiveram presentes.

“O São Rafael está se tornando uma referência na prestação de serviço para a população em nossa microrregião. O Hospital está sob intervenção municipal que termina em dezembro de 2021. Por conta disso, recebia uma subvenção de cerca de R$ 225 mil mensais do Estado – recurso que tinha terminado”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter.

O Hospital São Rafael atende a população de Rolândia e da microrregião composta por Pitangueiras, Guaraci, Jaguapitã, Miraselva, Prado Ferreira, Centenário do Sul, Lupionópolis, Cafeara, Porecatu e Florestópolis.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp