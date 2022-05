Rolândia: Deputado Cobra Repórter e diretor do Hospital São Rafael falam sobre a inauguração da ala de pediatria

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou, na terça-feira (17), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), de uma reunião com o diretor do Hospital São Rafael de Rolândia, Paulo Boçois.

“Conversamos sobre uma excelente notícia para a população de Rolândia e região: nos próximos dias, será inaugurada a ala de pediatria do Hospital São Rafael. Destinei, através de emenda parlamentar, recursos para a aquisição dos equipamentos para a nova ala no valor de R$ 600 mil. O nosso trabalho é cuidar da saúde dos paranaenses, o nosso trabalho é levar recursos para a saúde dos municípios que atendemos”, afirmou o deputado Cobra Repórter.

O deputado aproveitou para destacar algumas conquistas dele para a saúde de Rolândia desde o seu primeiro mandato, tais como: 62 veículos, R$ 805 mil mensais para o Hospital São Rafael durante 5 anos, Pronto Atendimento 24 horas da Vila Oliveira, recursos no valor de R$ 250 mil para o combate à Covid-19, além de respiradores.