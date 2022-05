Rolândia: Deputado federal Felipe Francischini visita obra

O Prefeito Ailton Maistro, o Vice-prefeito Márcio Vinícius, o secretário de Assistência Social Diego Silva, o secretário interino de Esportes Thiago Barão, e o diretor do Hospital São Rafael, Paulo Boçois receberam na quinta, dia 12, o deputado federal Felipe Francischini.

Na oportunidade, o deputado visitou a obra de revitalização do Ginásio Emílio Gomes, centro, que está em andamento e que teve o apoio dele. A verba para o serviço, de pouco mais de R$ 911 mil, é uma emenda do então deputado federal Luiz Carlos Hauly, e que foi liberada por Francischini junto ao Ministério da Cidadania. Essa é a primeira etapa de melhoria do ginásio e contempla a adequação e a ampliação da quadra, que passará para a medida oficial de 40m x 20m.

Serão reformados os banheiros inferiores e o vestiário do pavimento inferior, será feita uma adequação das normas de segurança e de prevenção de incêndio e construção de novos banheiros no piso térreo, com acessibilidade e pintura. A Caixa Econômica Federal é a interveniente do processo.

Deputado federal Felipe Francischini anuncia emenda de um milhão de reais para o Hospital São Rafael

Na oportunidade, o deputado visitou o Hospital São Rafael, conversou com a equipe clínica e servidores. O deputado destinou uma emenda de um milhão de reais para custeio do Hospital São Rafael, que já está na conta e sendo usada na compra de insumos e medicamentos para a unidade.

NCPMR