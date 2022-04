Rolândia: Deputado Federal Filipe Barros destina emenda impostiva de r$ 2,5 milhões para a revitalização do ginásio Emílio Gomes

O deputado federal Filipe Barros esteve em Rolândia e anunciou que destinou uma emenda impostiva ao Orçamento da União, no valor de R$ 2,5 milhões, que vai ser utilizada na segunda etapa da revitalização do Ginásio Emílio Gomes.

Com esse recurso, a revitalização será concluída e o local reaberto ao público. Ele esteve visitando a primeira fase da obra, junto com o prefeito Ailton Maistro, e trouxe a informação.

A primeira etapa das obras está em andamento e deve terminar no fim do ano. Ela contempla a adequação e a ampliação da quadra, que passará para a medida oficial de 40m x 20m, a reforma os banheiros inferiores e do vestiário do pavimento inferior, além de outras benfeitorias.

A Caixa Econômica Federal é a interveniente do processo atual.

A verba para o serviço, de pouco mais de R$ 911 mil, é uma emenda do então deputado federal Luiz Carlos Hauly, e que foi liberada pelo deputado federal Felipe Francischini junto ao então Ministro da Cidadania, João Roma.

NCPMR