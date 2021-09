Rolândia: Dinheiro cai na conta e obra de revitalização do ginásio Emílio Gomes mais perto de começar

O Prefeito Ailton Maistro e o Secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti receberam, na sexta-feira, dia 3, a confirmação da liberação da verba federal, de pouco mais de R$ 911 mil, que será utilizada para a reforma do Ginásio Emílio Gomes.

A liberação veio após reunião, em Brasília, entre o Ministro da Cidadania, João Roma, e o Deputado Federal Felipe Francischini. O Ginásio Emílio Gomes, no centro, está interditado há cerca de dez anos. Com o recurso liberado, em breve será feita a assinatura da Ordem de Serviço (OS) para iniciar a obra.

A revitalização será feita em etapas. Essa será a primeira delas e vai contemplar a adequação e a ampliação da quadra, que passará para a medida oficial de 40m x 20m. Serão reformados os banheiros inferiores e o vestiário do pavimento inferior, será feita uma adequação das normas de segurança e de prevenção de incêndio e construção de novos banheiros no piso térreo, com acessibilidade e pintura. A Caixa Econômica Federal é a interveniente do processo.

