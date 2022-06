Rolândia: IBGE lança processo seletivo com 32 vagas

O IBGE abriu as inscrições para um processo seletivo com 4.359 vagas no Paraná.

São 32 vagas para Rolândia.

As oportunidades de emprego temporário são para trabalhar no Censo 2022, no cargo de recenseador, que é o responsável por realizar as entrevistas nos domicílios.

As inscrições vão até o dia 15/6.

O candidato deve se inscrever pelo site http://www.ibge.gov.br/pss-complementar.

Não há pagamento de taxa, nem realização de provas.

A seleção será feita por análise de títulos.

O requisito mínimo para o cargo é ter o ensino fundamental completo.

Os recenseadores são remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto receberão.

O candidato deverá comprovar se possui ensino fundamental completo, que vale 1 ponto; ensino médio incompleto (3 pontos), ensino médio completo (5 pontos), curso de graduação incompleto (7 pontos) ou curso de graduação completo (10 pontos).

As titulações não são cumulativas e a pontuação máxima será de dez pontos.

Em caso de igualdade na nota, os critérios de desempate são, nesta ordem, candidato que tiver idade igual ou superior a sessenta anos completos até o último dia de inscrição, candidato que tiver exercido efetivamente a função de jurado e, por fim, o candidato com maior idade.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo site: https://www.ibge.gov.br/.../institucional/trabalhe-conosco/

NCPMR