Rolândia: Idosas do CCI  tiveram Passeio Cultural em Londrina

No sábado dia 21 de maio, as idosas usuárias do Centro de Convivência do Idoso (CCI), da secretaria de Assistência Social, tiveram um passeio até a cidade de Londrina. Foram convidadas a prestigiar o evento denominado "Mulheraço", que teve em sua programação uma palestra animada sobre o feminismo e a importância e desafios da mulher na atual sociedade, com a professora Dra. Maria Cristina Cavaleiro, da UEL.

Ainda contou com uma feira de exposição e artesanato. Para finalizar, tiveram uma visita guiada ao Museu Histórico de Londrina, dentro da “Semana dos Museus” e o convite partiu da Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia. As idosas tiveram lanche gratuito por parte da equipe do CCI.

As reuniões do CCI, no Rolândia Country Clube/sede Concórdia, acontecem toda terça, quinta e sexta, das 13h30 às 16h30.

O endereço: rua Ciro Bolívar de Araújo Moreira, 162, centro.

As atividades tem a Coordenação de Daiane Cirilo.

Atualmente, 256 idosos tem cadastro na secretaria, porém 120 estão ativos nas reuniões do CCI.

Quem tem 60 anos ou mais e ainda não tem a carteirinha, pode fazer na hora.

Basta comparecer a uma das reuniões e levar um documento com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. De graça!

Há, em cada encontro, uma programação especial com palestras, exercícios, passeios, baile, orientações, diversão, lanche e lazer, além de muita alegria, integração, amizade e companheirismo.

