Rolândia: Inspeção Militar nos dias 20, 21,22 e 23 de setembro

A Junta do Serviço Militar (JSM) de Rolândia informa que 530 jovens da cidade se alistaram e, a grande maioria, deve participar da inspeção militar.

A seleção será realizada no Clube Concórdia de Rolândia, no período de 20 a 23 de setembro de 2021 e será por agendamento, com avaliação 7h e 13h.

No e-mail cadastrado pelo jovem, foi enviado um informativo com a data e hora da apresentação.

Quem não recebeu a mensagem, pode ligar, de segunda a sexta, das 8h às 15h, para o telefone 3906-1077 ou acessar o site alistamento.eb.mil.br e verificar o dia e horário que deverão comparecer.

Quem não tiver acesso a internet, pode procurar a Junta Militar no horário das 8h às 15h, na rua Santa Catarina, 1400 centro.

