Rolândia: Lançamento da Campanha do Agasalho municipal

Nesta segunda-feira, dia 16 de maio, no gabinete do prefeito, foi lançada a Campanha "Rolândia Que Aquece - Não doe luxo, nem lixo. Seja solidário! Doe amor! Campanha do agasalho 2022”.

O prefeito Ailton Maistro, o secretário de Assistência Social Diego Silva e a diretora da secretaria Michele Silva detalharam a campanha, que vai ter como pontos de arrecadação os três CRAS da cidade e que prossegue até até 19 de agosto.

A população pode doar roupas, cobertores, mantas, calçados, acessórios e o que mais puder, desde que novo ou usado, mas em bom estado.

Para contribuir, a prefeitura comprou, por licitação, e já está distribuindo 500 cobertores para famílias cadastradas no Cadastro Único da Assistência Social. Mais informações: 3906-1139.

Endereço dos CRAS, para doação – atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h:

CRAS Vila Oliveira – Rua Saguaragi, 515

CRAS San Fernand o – Rua Francisco Ramos Pereira, s/n

CRAS Nobre – Rua Ivaí, 635