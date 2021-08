Rolândia: Márcio Vinícius prestigia Mostra Cultural da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida

O Vice-prefeito Márcio Vinícius, a Vice-primeira-dama Simone Salvador e as filhas do casal Mariana e Maria Cecília prestigiaram, na segunda-feira, dia 30, no Centro Pastoral da Igreja da Vila Oliveira, a “Vernissage da Expoisição Cultural da Unidade”, promovida pela Unidade Social Nossa Senhora Aparecida (USNSA).

Na visita, o vice-prefeito foi acompanhando pela Irmã Ornelina Marques vice-presidente da entidade e pela Professora Karla Menegon Favero.

Ao longo da semana, das 9h às 11h e das 14h às 15h, as obras produzidas pelos alunos da Unidade estão expostas para a visitação, e, em seguida, as peças serão vendidas para arrecadar fundos para a USNSA.

A exposição conta com releitura das criaças de obras de arte doadas pela FACCAR. A ação tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do artista voluntário Euzébio Dener.

NCPMR