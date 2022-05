Rolândia: O Dia do Bem foi sucesso

O rolandense provou, mais uma vez, que é solidário.

A secretaria de Assistência Social informa que foram tantas doações, entre roupas, calçados e alimentos, que até agora tem gente entregando donativos!

Obrigado a todos que doaram: empresas, cidadãos e a comunidade, que doram tempo, peças de roupa, diversos itens e o principal: amor!

O agradecimento também para todos os servidores municipais que se dedicaram no evento, que superou as expectativas e que vai beneficiar muitas famílias necessitadas.

Como tem muito donativo ainda chegando, a secretaria ainda está quantificando e separando os itens.

Quem ainda não retirou algum brinde que foi sorteado, pode buscar na sede da secretaria de Assistência Social, prédio do Banco do Brasil, 3º andar, na Avenida dos Expedicionários, centro.

O “Dia do Bem”, live no Facebook da Prefeitura, teve a apresentação do secretário de Assistência Social, Diego Silva, e contou com um show musical com Fabiano Santos e banda.

Prestigiaram a ação o prefeito Ailton Maistro e a primeira-dama Ana Maria Mungo Maistro, o vice-prefeito Márcio Vinícius e a vice-primeira-dama Simone Salvador, a secretária de Educação Leise Camargo de Moraes, o secretário de Desenvolvimento Econômico Horácio Negrão, o secretário de Agricultura e Meio Ambiente Audinil Maringonda Júnior, o secretário de Planejamento Zeca Salgueiro, o secretário de Esportes Victor Hugo Pascolatti, o chefe de Gabinete Sérgio Domingues, o Procurador Jurídico Wilson Sócio Júnior, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Irmã Elizabeth Mendes, os vereadores Reginaldo Silva (presidente da Câmara), Professora Janaína Beneli e Cristina Piereti, a diretora da proteção básica da Assistência Social Michele Silva, equipe da secretaria de Assistência Social, servidores municipais, doadores do “Dia do Bem” e a comunidade.

NCPMR