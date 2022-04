Rolândia: Praça do Tomie Nagatani teve tarde festiva, com lançamento de aplicativo de combate à dengue

Na tarde do sábado, dia 9, a secretaria de Saúde e a de Educação lançaram, em parceria com o Sesc, um aplicativo de combate à dengue, em evento na praça do Tomie Nagatani.

O aplicativo, da plataforma do Sesc, já pode ser baixado (instruções nas imagens).

Participaram do ato o prefeito Ailton Maistro, o vice-prefeito Márcio Vinícius, a secretária de Saúde Karla Ulinski, a secretária de Educação Leise Camargo, a secretária interina de Assistência Social Michele Silva, o Diretor de Vigilância Sanitária Rafael Dias, os responsáveis pelo enfrentamento à dengue Alécio Quinhone, Felipe Cogo e Bruna Suelen, a Coordenadora do Cras do Nobre Alessandra Figueiredo, o vereador Reginaldo Silva (presidente da Câmara), a vereadora Cristina Piereti, o vereador Isaac Altino, representantes do Sesc, do Rotary, da FACCAR, dos demais parceiros, servidores municipais, lideranças comunitárias e a comunidade.

Além disso, teve orientação de combate e enfrentamento ao mosquito transmissor da doença.

Ainda teve brincadeiras, orientações jurídicas e outros atendimentos dentro do trabalho desenvolvido

pelo "Vida na Praça", idealizado pelo Instituto Vida Prestes, com apoio do Rotary Club Rolândia, Rotary Club Rolândia Caviúna, Procuradoria da Mulher (da Câmara Municipal), Sesc, Senai, Faccar, Arbeit e a secretaria de Assistência Social.

NCPMR