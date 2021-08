Rolândia: Prefeito Ailton Maistro assina na próxima terça o novo contrato com o Hospital São Rafael

Após intenso trabalho do prefeito Ailton Maistro e equipe, e apoio do deputado estadual Cobra Repórter, governador vai assinar na próxima terça o novo contrato com o Hospital São Rafael

Ontem, em evento em Londrina, o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, convidou pessoalmente o Prefeito Ailton Maistro para a realização de algo que estava sendo buscado desde o dia 5 de janeiro, logo que o Prefeito Ailton Maistro tomou posse.

Foram inúmeras reuniões técnicas, e, com apoio do Deputado Estadual Cobra Repórter, a cidade de Rolândia vai ter uma antiga reivindicação atendida. Na próxima terça, dia 31, o Governador Ratinho Júnior vai assinar o novo convênio com o Hospital São Rafael, que vai oferecer subsídios de até R$ 805 mil/mensais, por 60 meses, mediante alcance de metas.

A medida vai tornar o Hospital São Rafael ainda mais resolutivo e vai ampliar o atendimento em saúde na cidade. Na reunião em Londrina, participaram ainda o Deputado Estadual Cobra Repórter, a Secretaria de Saúde Paloma Pissinati, o Chefe de Gabinete Sérgio Domingues, o Coordenador de Comunicação da Casa Civil, Tadeu Costa e o Superintendente da Santa Casa de Londrina, Fahd Haddad.

NCPMR