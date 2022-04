Rolândia: Prefeito recebe rolandenses, destaques do Ranch Sorting

O prefeito Ailton Maistro recebeu na quinta-feira, dia 14, em seu gabinete, a equipe do Rancho RS de “Ranch Sorting”, que é um esporte montado a cavalo, de apartação de bezerros.

A equipe rolandense é chefiada pelo dono do rancho, Ronaldo Schneider, tem como treinador Leonardo Schneider e estiveram na visita os atletas Mateus Augusto Carneiro de Matos, de 17 anos, que mora no Pioneiros, Iumy Garcia, de 11 anos (mora no Centro), Juliano Théo, de 15 anos, (mora no Catuaí) e Murilo Baumann, de 13 anos, mora no Jardim Belo Horizonte.

Em evento no último fim de semana, válido pela Liga Paranaense, Mateus foi campeão da etapa APAC, em Apucarana – categoria iniciante. A equipe treina no rancho que fica no Jardim Belo Horizonte.

Categoria KIDS:

5° lugar - Isadora Cazela, mora no Roland Garden

6° lugar - Iumy Garcia , mora no Centro

Categoria FEMININO:

1° lugar: Isadora Cazela , mora no Roland Garden

Categoria INCENTIVO

1° lugar:Mateus Bolinha, mora no Santiago

2° lugar: Iumy Garcia, mora no Centro

6° lugar: Iumy Garcia, mora no Centro

Categoria aberta livre

2° lugar: Léo Schneider, mora no Belo Horizonte

3°lugar: Henrique Pereto, mora no Santiago

4° lugar: Anderson Montinho, mora no Roland Garden

5° lugar: Vinícius Schneider, mora Vila Operária

7° lugar: Ronaldo Schneider, mora no Campo Belo

8° lugar: Henrique Pereto, mora no Santiago e Rodrigo Cazela, mora no Roland Garten

9° lugar: Anderson Montinho, mora no Roland Garden

10° lugar: Ronaldo Schneider, mora no Campo Belo

Nos dia 20 e 21 de abril os atletas vão participar de uma etapa do Campeonato Nacional, em Araçatuba. Nos dias 6 e 7 de maio, em Londrina, no Parque de Exposições Ney Braga, eles vão participar da 4º etapa do Campeonato Paranaense de Ranch Sorting.

A equipe tem o patrocínio de Remi Colchões, Schneider Glass, Olho D'água Poços Artesianos, RL Montagens Industrial e Borracharia Dois Irmãos.

NCPMR