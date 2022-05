Rolândia: Procon suspenderá atendimento presencial entre os dias 1 e 14 de junho

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON- Rolândia) comunica que, entre os dias 01 e 14 de junho, haverá suspensão dos atendimentos presenciais, conforme a Portaria Nº 2.098/2022 publicada no Diário Oficial do Município.

A medida ocorrerá em virtude da desativação do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor (SINDEC).

Pondera-se que o SINDEC possui 12.388 atendimentos, registrados pelo PROCON-Rolândia, os quais deverão ser migrados para o sistema CELEPAR, a fim de que haja regular acompanhamento processual.

No período de 01 a 14 de junho, os funcionários do órgão estarão à disposição dos consumidores para o recebimento de reclamações, denúncias ou dúvidas através do e-mail rolandia.procon@gmail.com ou pelo telefone: (43) 3906-1028

O PROCON Rolândia esclarece ainda que não haverá alteração dos prazos processuais, bem como a suspensão não afetará o andamento das demandas consideradas urgentes ou de caráter essencial.

NCPMR