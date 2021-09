Rolândia: Sandro solicita melhor iluminação no acesso à região do Perazolo

O vereador Sandro Leonardi (PSB) elaborou nesta semana o requerimento de nº 381/2021, aprovado por unanimidade na última sessão ordinária, o documento, endereçado à Superintendência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), de Apucarana e à Prefeitura de Rolândia, solicita o desenvolvimento de projeto que promova a instalação de “super postes” com luminárias na confluência da Rodovia PR-170, no acesso com a Avenida Júlio Brás Damasceno.

Na proposição, Sandro enfatiza que o referido local possui muito trânsito, principalmente nos horários de pico, haja visto que o cruzamento promove o acesso à região do Perazolo, que já possui 4 grandes bairros, ou seja, uma população de mais cinco mil pessoas e, por conta desse fato, o fluxo de veículos e de pedestres aumentou de forma significativa nos últimos anos.

O vereador ainda ressaltou ao DER e a administração municipal que devido a sua iluminação inapropriada, o local é extremamente perigoso e sujeito a ocorrência de acidentes e atropelamentos, mesmo com a implantação dos redutores de velocidades.

“Vale lembrar que o pedido é fruto da reivindicação dos moradores da região e dos usuários da via, que preocupados com o trecho mal iluminado, procuraram este vereador em busca de resolver tal situação perigosa. Resta agora aguarda que o órgão encaminhe sua equipe técnica para verificar nosso pedido e que a instalação dos super postes ocorra o mais rápido possível de modo a atender nossa população”, conclui Sandro Leonardi.

Asimp/CMR