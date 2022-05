Rolândia: Sebrae Paraná apresenta projeto de IG a grupo de produtores de embutidos, de São Martinho

Objetivo é trabalhar com os produtores do distrito de Rolândia, que já é considerado a capital paranaense dos embutidos

O consultor do Sebrae Paraná, Rubens Negrão, diz que a conquista da IG é uma maneira de reconhecer os embutidos de São Martinho como referência pela qualidade e características próprias. Crédito: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Rolândia.

São Martinho, distrito de Rolândia, é reconhecido como a capital paranaense dos embutidos. Agora, o Sebrae Paraná, em parceria com a prefeitura de Rolândia e IDR-PR, vai trabalhar com os produtores e empresários locais a busca pelo registro de Indicação Geográfica (IG) dos produtos junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O objetivo é organizar o grupo em uma associação para ganhar competitividade e acessar novos mercados.

A proposta foi apresentada para cerca de 20 empresas, entre produtores de embutidos de São Martinho e açougues de Rolândia, durante uma reunião técnica promovida pelo Sebrae Paraná na terça-feira (24), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Rolândia (Acir), em parceria com o governo municipal. A apresentação técnica do projeto de IG foi realizada pela coordenadora estadual de agronegócios do Sebrae Paraná, Maria Isabel Guimarães.

A turismóloga e secretária municipal de Cultura e Turismo de Rolândia, Flávia Galbero Costa Ramos, diz que já conhecia o projeto das IG e, agora, com apoio do Sebrae, o município quer preparar os empresários para pleitear o registro dos embutidos de São Martinho junto ao INPI.

“O distrito já é reconhecido, por lei estadual, como a capital paranaense dos embutidos e a intenção com a busca da IG é ampliar esse reconhecimento não só pela região, mas também Paraná e Brasil”, lembra.

Além de buscar o acesso a novos mercados para o grupo de produtores e agregar valor aos embutidos, a conquista da Indicação, na avaliação de Flávia, também vai trazer oportunidades para o setor de turismo e, com isso, desencadear o desenvolvimento de outros negócios locais. Entre as atividades previstas pelo projeto estão visitas técnicas a regiões que possuem produtos com IG no Paraná.

O consultor do Sebrae Paraná, Rubens Negrão, explica que o registro de Indicação Geográfica (IG) pode ser concedido por denominação de origem, indicação de procedência e marketing coletivo. “No caso dos embutidos de São Martinho, o enquadramento mais indicado é a indicação de procedência e marketing coletivo”, explica. Segundo ele, o trabalho é de médio prazo e exige planejamento, adequação das empresas, constituição de uma associação de produtores.

“A conquista da IG vai impulsionar o trabalho que já vem sendo feito em São Martinho. É uma maneira de reconhecer de forma legítima esses produtos como referência pela qualidade e características próprias. Criaremos estratégias para que os embutidos alcancem o mercado nacional e quem sabe até internacional”, afirma.

Produtores e empresários de embutidos de São Martinho e Rolândia devem se unir para pleitear registro de IG dos embutidos. Crédito: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Rolândia .

A sócia da Central Carnes de São Martinho, Rose Sanches Scuisato, participou da apresentação e ficou interessada no projeto. Ela administra, com o marido, um açougue e uma indústria de embutidos no distrito há 45 anos. “Fomos os primeiros a abrir em São Martinho, produzimos todos os tipos de embutidos”, conta. Segundo ela, os clientes vêm de Rolândia e região, mas também de fora, inclusive do Mato Grosso, pelo acesso da rodovia. Ela conta que, desde 2010, a empresa está em um novo prédio e passa por um processo de estruturação e organização dos processos.

Participaram do evento representantes da Acir; Prefeitura de Rolândia, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Econômico, Saúde e Vigilância Sanitária; IDR-Paraná, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.

Asimp/Sebrae Paraná