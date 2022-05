Rolândia: Terceiro liraa do ano aponta alto risco para dengue

A secretaria de Saúde, por meio da secretária de Saúde Karla Ulinski, e do diretor de Vigilância em saúde, Rafael Dias, detalharam o resultado do terceiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), ocorrido no município de Rolândia entre os dias 9 e 13 de maio de 2022: foi de 4,9% Índice de Infestação Predial, ou seja, a cada 100 imóveis vistoriados, aproximadamente 5 apresentaram criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Esse resultado coloca o município de Rolândia em uma situação de alto risco segundo parâmetros da Organização Mundial da Saúde, que preconiza um índice de até 1% como aceitável.

No período compreendido entre o dia 25/07/2021 e 23/05/2022 (período epidemiológico de 2021/2022), foram notificados no município de Rolândia 2.438 casos suspeitos de dengue.

Destes, 1986 casos foram descartados e 103 foram confirmados como Dengue.

Os criadouros encontrados com maior freqüência foram:

Criadouros do Grupo D2, 32,9% - lixo, recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas, entulhos de construção;

Criadouros do Grupo B, 45,1% - vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, pingadeiras, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos, etc.), objetos religiosos/rituais.

Criadouros do Grupo A2, 8,5% - Depósitos de água ao nível do solo para armazenamento doméstico, tais como tonéis, tambores, barris, cisternas, caixas d’água, captação de água em poço/cacimba/cisterna.

Os dados detalhados do 3º LIRAa podem ser consultados no link: https://sites.google.com/view/boletimdadengue-rolandia/lira/liraa-maio22

Considerando que o índice de infestação predial está acima do limite máximo recomendado pela OMS/Ministério da Saúde, não podemos baixar a guarda, uma vez que o município enfrentou dois anos consecutivos de epidemias de dengue. Desta forma, a equipe de Controle de Endemias continua realizando diversas ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, porém, o apoio da população é fundamental.

Medidas simples podem contribuir de forma significativa para o controle da disseminação do Aedes aegypti, são elas:

Vasos e pratinhos de plantas devem preferencialmente ser eliminados, mas quando mantidos, devem permanecer com areia grossa até as bordas ou ser lavados com água, bucha e sabão semanalmente, para eliminar os ovos do mosquito.

Manter os quintais limpos, sem acúmulo de lixo, pneus, garrafas e outros objetos que possam acumular água.

Não deixar água parada;

Realizar a destinação adequada do lixo, entulhos e outros materiais inservíveis;

Verificar e realizar a manutenção correta periodicamente em calhas, marquises e ralos;

Tambores e outros recipientes para armazenamento de água devem permanecer sempre tampados/telados. A inspeção e limpeza destes reservatórios deve ser realizada semanalmente pelos moradores mediante a escovação das paredes internas com bucha e sabão, a fim de eliminar possíveis ovos do mosquito.

Para mais informações sobre situação epidemiológica da Dengue no município de Rolândia, acesse: https://sites.google.com/view/boletimdadengue-rolandia/in%C3%ADcio

NCPMR