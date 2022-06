Rolândia: Vem aí, “Imin Fest”, neste sábado no Museu Japonês

Neste sábado, dia 25 de junho, das 13h às 17h, no Museu Japonês de Rolândia (Estrada Rolândia-Pitangueiras, KM 5) IMIN Center, a secretaria de Cultura e Turismo, o Museu Histórico de Rolândia, com apoio da Associação Cultural e Esportiva de Rolândia (ACER) e da Aliança Cultural Brasil Japão do Paraná, vão promover o “1º Imin Fest”.

O Imin Fest é Festa da Cultura Japonesa.

O evento vai celebrar os 90 anos da imigração japonesa em Rolândia, com entrada franca.

Vai ter apresentação de dança, de música, demonstração de karatê, oficinas de origami e mangá, praça de alimentação e visitação ao acervo do Museu Japonês aberta ao público.

Na festa, a secretaria de Saúde vai aplicar vacina de covid-19 – dose de reforço - para população com 18 anos ou mais e também aplicar vacina contra a gripe nas pessoas com mais de seis meses de vida. Para receber a vacina, o cidadão deve levar a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

Você e sua família vão passar uma tarde festiva!