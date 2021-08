Rolândia: XIV Conferência Municipal de Assistência Social foi um sucesso

O Conselho Municipal de Assistência Social ( CMAS), lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram com sucesso a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, realizada ontem dia 26 de agosto de 2021 (5ª feira), no Centro Cultural Nanuk. O evento foi presencial e cumpriu todos os protocolos sanitários vigentes, com limitação de público.

Participaram do encontro o Prefeito Ailton Maistro, o Secretário de Assistência Social Diego Silva, os Vereadores Cristina Pieretti e Rodrigão, a chefe do núcleo regional da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), Deise Tokano, a presidente do CMAS, irmã Elizabeth Mendes, a equipe da Secretaria de Assistência e os delegados eleitos nas pré-conferências.

O tema foi "Assistência Social: "Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social".

Do encontro, foram tiradas as propostas para a política pública municipal da assistência social e foram debatidas e elencadas propostas para a Conferência Estadual, que será realizada online em setembro e escolhidos dois representantes da cidade para participar. Além disso, foi feita a escolha dos membros da sociedade civil para o CMAS.

NCPMR