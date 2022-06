Sabáudia - Deputado Cobra Repórter anuncia recursos para o prefeito Moisés do Posto

“Anunciei ao prefeito recursos para a reforma de uma escola, castração de cães e gatos e para uma unidade do Meu Campinho. Fortalecer o movimento municipalista e garantir mais qualidade de vida e justiça social à população são os principais compromissos do nosso mandato”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, na terça-feira (31), quando recebeu a visita do prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro (Moisés do Posto), na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba.

Eles também participaram de uma reunião com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, no Palácio Iguaçu. O deputado destacou que o trabalho junto com o governador Ratinho Junior proporcionou o anúncio destas conquistas. “O CastraPet estará, em breve, em Sabáudia! Trata-se de um programa do Governo do Estado de esterilização gratuita de cães e gatos. Sou um dos idealizadores e incentivadores deste programa que é um sucesso no Paraná!”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp