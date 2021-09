Sala do Empreendedor é reinaugurada em Porecatu, no norte do Paraná

Espaço oferta atendimento gratuito a microempreendedores individuais e microempresas do município

Foi reinaugurada, ontem (14), a Sala do Empreendedor de Porecatu, no norte do Paraná. O espaço, que ficou fechado durante a pandemia, volta a atender gratuitamente os empreendedores da cidade na sede da Agência do Trabalhador, na rua Presidente Kennedy, 423, das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas. No mesmo endereço está localizado, também, o Banco de Fomento para que os interessados possam acessar crédito e viabilizar ou investir nos negócios.

A Sala do Empreendedor é um canal de atendimento disponibilizado por meio de parceria entre Sebrae/PR e Prefeitura de Porecatu, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Porecatu (ACEP). O objetivo é incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como facilitar a abertura de novas empresas, e oferecer orientações e capacitações aos microempreendedores individuais (MEI) e microempresas.

O prefeito de Porecatu, Fábio Luiz Andrade, destacou a importância da parceria com o Sebrae/PR. “A Sala traz muitos benefícios aos nossos empresários. Aqui, eles vão encontrar capacitações e quem sabe até conseguir crédito para investir no negócio”, afirma. Andrade convidou os porecatuenses que prestam serviços de maneira informal a procurar o espaço, regularizar a atividade e aproveitar as vantagens da formalização.

A consultora do Sebrae/PR, Cinara Tozatti, destaca que todos os serviços oferecidos pela Sala são gratuitos, desde o atendimento até as consultorias, oficinas e palestras. “As atividades não são voltadas apenas para os empresários, mas também aos colaboradores que desejam se aprofundar em temas específicos, e interessados em abrir um negócio próprio”, afirma. O atendimento é presencial, mas é necessário ligar e fazer o agendamento antes.

Asimp/Sebrae/PR