Segurança – Deputado Cobra Repórter  e comandante da PM conversam sobre a segurança na região de Bela Vista do Paraíso

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), esteve reunido, na terça-feira (31), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar (PM) do Paraná, e também com o prefeito de Bela Vista do Paraíso, Fabrício Pastore, o Jacaré.

Eles conversaram sobre a segurança que foi reforçada na região de Bela Vista depois que os municípios começaram a ser atendidos pela 4ª Companhia Independente (Cia) da Polícia Militar, responsável pelo policiamento da Zona Norte de Londrina.

“Nós pedimos e o Governo do Estado atendeu: hoje, Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Sertanópolis estão sendo atendidos pela 4ª Cia. Em março desse ano, reuni os prefeitos da região e os comandantes regionais na sede do 2º Comando Regional da Polícia Militar, em Londrina. Lá, discutimos alternativas e projetos de segurança com o Coronel Hudson. E o resultado está aí! Esta é uma região com muitas chácaras e onde ocorrem assaltos, roubos... O reforço na segurança é de fundamental importância!”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp