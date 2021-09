Segurança nas estradas – Deputado Cobra Repórter anuncia terceiras faixas no Contorno Norte de Rolândia

“O Contorno Norte de Rolândia receberá terceiras faixas: é o que prevê o pacote de concessões das rodovias. É mais um pedido que fiz junto ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex, que está sendo atendido! Um local que, com essa melhoria, trará mais segurança para quem trafega na rodovia e para população que vive na região”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O deputado lembra ainda que é autor de diversos requerimentos exigindo mais segurança no Contorno Norte da PR-323 (do trevo entre o Contorno ao entroncamento com a BR-369), trecho de acidentes fatais. “Trata-se de um local bastante movimentado já que comporta a maior parte do tráfego, especialmente, de caminhões por ser uma importante via de escoamento da produção agrícola”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp