Sertaneja espera abertura de 500 vagas de empregos

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse na sexta-feira, 27, durante encontro de turismo com prefeitos e lideranças do Norte do Paraná, que os investimentos realizados na região já começam a apresentar resultados na economia. Romanelli destacou a criação da “Linha do Emprego”, pela prefeitura de Sertaneja, e da criação de mais de 500 vagas na cidade com a abertura do Hard Rock Hotel.

“As cidades estão mobilizadas para aproveitar o potencial turístico da região do Portal Ilha do Sol. O Hard Rock Hotel vai gerar cerca de 500 empregos diretos. Outros 1000 empregos indiretos serão criados nas áreas do setor, como agências, eventos, passeios e restaurantes”, estima o deputado.

O programa prevê até o transporte até os locais de trabalho, inclusive na ilha. O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD) estima que o empreendimento deve atrair outros negócios que vão atuar no suporte ao turismo, com investimentos em hotelaria, entretenimento, eventos, shows, alimentação, energia, lazer e passeios.

Empreendimento

O Hard Rock Hotel é considerado o maior investimento turístico do Paraná e um dos maiores do Brasil. A Ilha do Sol fica em Sertaneja, no meio da represa Capivara, formada no encontro entre os rios Paranapanema e Tibagi. A inauguração está prevista ainda para este ano.

O acesso é feito somente barcos. O hotel terá objetos e instrumentos musicais artistas reconhecidos que compõem o acervo da Hard Rock. A ideia é transformar o hotel em um museu da música. A estimativa, inclusive, é criar um memorial aos Beatles, que terá em destaque o ônibus que foi utilizado pela banda decorando o lobby do hotel.

O hotel terá 299 quartos e suítes, três restaurantes, três piscinas e uma área de 900 metros quadrados para reuniões e eventos exclusivos. Espaços para spa, fitness e lojas também estarão disponíveis no Hard Rock Hotel Ilha do Sol.