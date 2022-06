Sertanópolis: Ranking nacional destaca  moinho de trigo entre as melhores empresas do agro para trabalhar

A 4ª edição do ranking do Great Place to Work (GPTW) com as melhores empresas do agronegócio para trabalhar no Brasil foi divulgada neste dia 07 de junho, em live realizada pela revista Globo Rural. A premiação é feita também em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), destacando um total de 40 companhias, divididas nas categorias pequenas (10), médias (20) e grandes (10).

O Moinho Globo, de Sertanópolis, a 40 Km de Londrina, foi reconhecido pela GPTW entre as 20 melhores na categoria médias empresas, ocupando a 14ª posição.

Esta é a quarta vez que o Moinho Globo recebe o prêmio nacional GPTW na área do agro. Neste ano, no total, foram 131 companhias do agronegócio inscritas - representando cerca de 165 mil funcionários.

Além de ser a única empresa do ranking no segmento moinho de trigo, o Moinho Globo é também o único negócio - entre os 40 premiados - presidido por uma mulher, fato que foi inclusive destacado durante a cerimônia de apresentação.

“Estar entre as 40 melhores empresas do Agronegócio para se trabalhar é para nós a confirmação de que estamos no caminho certo quando colocamos as pessoas no centro do negócio”, afirma a presidente do Moinho, Paloma Venturelli.

“Quando trabalhamos com pessoas que sentem orgulho da empresa, que se sentem cuidadas, desenvolvidas e participantes da estratégia, isso reflete diretamente na qualidade dos produtos e na credibilidade de nossa marca”, completa a executiva.

Empresa familiar, o Moinho Globo foi fundado em Sertanópolis há 68 anos pelo imigrante italiano Ciro Venturelli. Inicialmente, a ideia era abastecer a pequena padaria da família, que sofria com a falta de trigo. Ao longo das décadas, a empresa cresceu e, em 2017, inaugurou um dos mais modernos parques industriais do segmento moageiro do país, produzindo farinha de trigo e derivados do cereal sob as marcas Globo e Famiglia Venturelli.

Atualmente, são 205 colaboradores. A empresa oferece uma série de benefícios. Entre os fatores avaliados na pesquisa Great Place to Work, somaram pontos as seguintes práticas:

- Possibilidade de Home Office

- Horário Flexível

- Plano de Previdência

- Graduação ou pós para colaboradores

- Verba para programa de desenvolvimento

- Plano de saúde que contempla casais homoafetivos

- Licença maternidade para casais homoafetivos

- Postura responsável por combater a discriminação e promover a diversidade

Cristina Luchini/Asiimp