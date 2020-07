Ações do Julho Dourado têm início nesta quarta (1º)

O mês de julho, no Estado do Paraná, é um mês dedicado à causa animal. É o Julho Dourado, que tem como objetivo refletir sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, a prevenção de doenças por eles transmitidas, as zoonoses e a conscientização contra o abandono. O Julho Dourado foi criado pela Lei Nº 19472 de 2018, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD)

"Este é o segundo ano que o Julho Dourado está sendo efetivamente colocado em prática e a cada ano as ações se ampliam. Os prédios públicos do Estado do Paraná serão iluminados de amarelo ou dourado, estamos programando ações com bênçãos dos animais através dos programas de rádios e TV e em carreatas que percorrerão as cidades de Londrina, Cambé e Rolândia, vamos fazer transmissões ao vivo (lives) com autoridades do segmento sempre divulgando e incentivando as ações de reflexão sobre saúde e abandono de animais e as secretarias municipais responsáveis para a área também vão desenvolver ações", afirmou o autor da lei Cobra Repórter.

Além disso, o deputado Cobra Repórter está à frente de um dos maiores programas de castração do Paraná, que está sendo encaminhado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Irão receber um castramóvel para castrações de cães e gatos de forma gratuita nesta primeira etapa os municípios de Arapongas, Ângulo, Centenário do Sul, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Imbaú, Nova América da Colina, Porecatu e Prado Ferrreira.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp