Agosto Cinza agora é lei no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior sancionou a lei 21.013, do Agosto Cinza, de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD). O texto foi publicado no Diário Oficial do dia 18 de abril e já está em vigor.

“O Agosto Cinza tem a finalidade de promover um mês dedicado à reflexão e à promoção de eventos sobre prevenção e combate a incêndios. Não temos cultura de prevenção e, por isso, temos que mudar esta realidade. Noções de como impedir a propagação do fogo combatendo as chamas no estágio inicial parece fácil, mas são ações que precisam ser vistas para serem assimiladas pelas pessoas. Quero aproveitar e agradecer a iniciativa de pessoas responsáveis pela instituição do Agosto Cinza, demonstrando a necessidade da conscientização da população paranaense para este tema tão importante. Principalmente, o presidente da Associação Focolondrina e o diretor de Prevenção e Combate à Incêndios da Associação Nacional de Proteção das Associações e Cooperativas do Brasil, Celso Melchiades”, ressaltou o deputado estadual Cobra Repórter.

A Lei 21.013/2022 estabelece vários objetivos, entre eles promover instrução de prevenção e práticas para o combate a incêndios para crianças nas escolas e também difundir a necessidade de revisão e manutenção de planos de contingências para emergências envolvendo incêndios, em especial, para evacuação de edificações, supermercados, estádios esportivos, cinemas, shoppings centers e demais ambientes onde haja concentração de pessoas.

ALEP