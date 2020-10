Água para combate a incêndio é da Sanepar e é gratuita

Caminhões dos bombeiros são abastecidos em hidrantes na própria corporação ou localizados em espaços públicos

A Sanepar abastece de forma gratuita os caminhões de combate a incêndio utilizados pelo Corpo de Bombeiros no Paraná, que mantém ativos 240 veículos. Dos 12 grupamentos dos Bombeiros no Estado, 11 estão em cidades pólo-regionais atendidas pela Sanepar. Nesses municípios, os bombeiros têm acesso à água por meio de hidrantes instalados na própria corporação ou em calçadas, parques e outros locais estratégicos.

Esses pontos são definidos pela própria corporação, que pode solicitar à Sanepar a desativação ou instalação de equipamentos conforme a demanda. As condições de funcionamento dos hidrantes são revisadas, periodicamente, pelo Corpo de Bombeiros, que encaminha à Sanepar as demandas de manutenções preventivas e corretivas.

Em cada cidade, os bombeiros têm um mapa com a localização dos hidrantes e uma chave especial que permite conectar a mangueira ao equipamento. De modo geral, os caminhões já saem dos quarteis abastecidos. Mas, no atendimento a uma ocorrência, o mapeamento facilita a busca por água no ponto mais próximo se houver necessidade de recarga do caminhão.

Os hidrantes são ligados diretamente à rede de distribuição da Sanepar para uso imediato. E a logística garante o abastecimento mesmo em situações de rodízio porque, com o cadastro em mãos, os bombeiros podem carregar os caminhões em hidrantes de outras regiões, segundo o gerente de Produção de Água da Sanepar em Curitiba e Região Metropolitana, Fabio Basso. “Mesmo se a área do Corpo de Bombeiros estiver na programação do rodízio, eles podem buscar água em outros pontos”. Na Região Metropolitana de Curitiba, há 346 hidrantes instalados.

Na segunda maior região do Estado, em Londrina e Cambé, 356 hidrantes atendem aos bombeiros. Em Maringá, são cerca de 200. Em Cascavel, são 164 hidrantes.

Asimp/Sanepar