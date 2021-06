Ampliação de benefícios fiscais na área de TI é uma conquista para Londrina, diz Tercilio Turini

A concessão de benefícios fiscais a empresas dos setores de informática, telecomunicações e eletroeletrônicos instaladas em Londrina e outros municípios do Paraná, como já ocorria com Pato Branco, é uma importante medida do governador Ratinho Junior que atende a solicitação de entidades empresariais e lideranças políticas regionais – ressalta o deputado estadual Tercilio Turini, que trabalhou na Assembleia Legislativa juntamente com diversos parlamentares para garantir os incentivos que fortalecem os segmentos de tecnologia e inovação.

O Governo do Estado encaminhou hoje ao Legislativo projeto de lei que estende Londrina, Cornélio Procópio, Campo Mourão e Guarapuava alíquota diferenciada de ICMS para atividades de base tecnológica. “É um estímulo para ampliar negócios, atrair empresas, criar mais empregos e movimentar a economia. Londrina já se destaca nas áreas de TI e inovação e agora terá maior competitividade para receber novas companhias, além de fomentar o empreendedorismo em tecnologia”, diz o deputado Tercilio Turini.

Ele lembra que esteve ao lado da Associação Comercial e industrial (ACIL) e várias entidades londrinenses no trabalho de convencimento para ampliação dos benefícios a municípios que sediam unidades da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR). Até o momento, o incentivo contempla apenas Pato Branco. “O governador Ratinho Junior reconheceu o apelo das lideranças e colocou o projeto em tramitação na Assembleia. É uma conquista para várias regiões do Paraná”, acrescenta o deputado.

Tercilio Turini destaca a parceria de diversos deputados, como o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, o primeiro-secretário Luiz Claudio Romanelli, o líder do governo Hussein Bakri e outros parlamentares que atuaram em conjunto. “Os benefícios fiscais chegam num momento em que as atividades econômicas dependem e valorizam cada vez mais a tecnologia e a inovação. É um impulso para Londrina fortalecer ainda mais o ecossistema de TI”, declara Turini.