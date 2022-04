ANTT informa os próximos passos para licitação das Rodovias Integradas do Paraná

BR-153/158/163/272/277/369/373/376/476/PR serão distribuídas em seis lotes para leilão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com o objetivo de dar transparência aos interessados e à sociedade em geral, vem comunicar acerca dos próximos passos relacionados ao processo de licitação da concessão das Rodovias Integradas do Paraná (BR-153/158/163/272/277/369/373/376/476/PR), distribuídas em seis lotes rodoviários.

Após finalizado o processo de participação e controle social (PPCS), a ANTT encaminhou o projeto para análise do Tribunal de Contas da União (TCU) em novembro de 2021. Já em dezembro do ano passado, iniciaram as diligências do TCU acerca dos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental relacionados aos seis lotes a serem concedidos.

“Considerando o rol de atualizações e ajustes necessários nos estudos de viabilidade, oriundos das diligências e tratativas com o Tribunal de Contas da União, a equipe técnica desta Superintendência em consonância com o Ministério da Infraestrutura, entendeu pela pertinência em escalonar o envio das atualizações, priorizando os lotes rodoviários”, explica a nota informativa da Superintendência de Concessões de Infraestrutura (Sucon/ANTT).

Dessa forma, as atualizações dos estudos e demais informações solicitadas pelo Tribunal de Contas da União serão encaminhadas para aprovação considerando a seguinte ordem de priorização:

I - Lote 2 - BR-153, BR-277, BR-369, BR-373, PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR508 e PR-855;

II - Lote 1 - BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, PR-418, PR-423 e PR-427;

III - Lote 3 - BR-369, BR-376, PR-090, PR-170, PR-323 e PR-44;

IV - Lote 4 - BR-272, BR-369, BR-376, PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR862, PR-897 e PR-986;

V - Lote 5 - BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317;

VI - Lote 6 - BR-163, BR-277, R-158, PR-180, PR-182, PR-280 e PR-483.

Para saber tudo sobre a concessão, clique aqui.