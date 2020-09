Apras realiza palestra gratuita sobre estratégias comerciais e relacionamento com fornecedores

Além das mudanças na vida de toda a população, a pandemia também exigiu mais dos negociadores do varejo e, para ajudar os profissionais a se adaptarem a este novo cenário, a Apras (Associação Paranaense de Supermercados) realiza no dia 2 de setembro, das 18h30 às 20h, uma palestra online com a diretora executiva de novos negócios da XL Consultoria, Cibele Regis Vacchiano.

A palestrante, que é ex-diretora comercial do Wallmart e da rede de farmácias Nissei, vai falar sobre o momento atual e o que ele exigiu em termos de competências técnicas e comportamentais dos negociadores do varejo em relação à indústria de bens de consumo. Cibele afirma que, do ponto de vista comportamental, irá falar de competências que foram exigidas desses negociadores em relação a engajar os fornecedores em uma experiência colaborativa, de trazer as suas melhores negociações e condições comerciais para garantir a geração de trafego, fluxo e menor índice possível de ruptura nas gôndolas.

Já do ponto de vista técnico, a pandemia exigiu uma habilidade grande em termos de análise de mudança de cenários, de mudança de sortimentos de uma semana para a outra, análise de custos, tributos para avaliar opções interestaduais de sortimentos que não estavam disponíveis em um estado, mas que poderiam ser trazidos de outros, além da gestão de categorias para que fosse possível substituir SKU’s por outros complementares. “Nem todos estavam preparados, muitos se adaptaram rapidamente e muitos perderam negócios. Na palestra, trarei conteúdos para ajudar a superar esta fase e garantir que o varejo esteja preparado para este novo normal”, afirma Cibele.

Para participar do evento, basta fazer a inscrição no link: https://zoom.us/webinar/register/WN_9VCJyeYuTCOFDIuc7l9yvw.

Luciana Gavloski/Asimp