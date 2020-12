Apresentados projetos que concedem título de utilidade pública ao I-T&DH e à Aginarc

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na quinta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Paraná, dois projetos que de lei que visam a concessão do título de Utilidade Pública ao Instituto Tecnologia & Dignidade Humana (I-T&DH), com sede em Curitiba, e à Associação de Ginástica Rítmica (Aginarc), com sede em São José dos Pinhais.

Em relação ao I-T&DH o deputado destacou que “esse reconhecimento é uma obrigação do Poder Público visto a seriedade dos objetivos do Instituto. O I-T&DH já mostrou em diversas ações a qualidade de seus trabalhos em prol da sociedade paranaense”, justificou o deputado Cobra Repórter, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa.

A Criai é uma parceira do Instituto. Em outubro, por exemplo, o Instituto Tecnologia & Dignidade Humana organizou um evento, com o apoio do UniBrasil, em alusão à Lei Estadual “Detox Digital Paraná” de autoria do deputado estadual Cobra Repórter.

O projeto que deu origem à lei, inclusive, foi apresentado durante um seminário da Comissão em 2019, na Assembleia Legislativa, na qual o Instituto participou. A lei institui a semana “Detox Digital Paraná”, que é realizada anualmente de segunda a domingo, integrando o dia 10 de outubro que é o “Dia Mundial da Saúde Mental”.

“O I-T&DH já provou que é um eficaz instrumento da sociedade para proteção integral de nossas crianças e adolescentes, em especial, no que tange ao uso imoderado de tecnologias para a preservação da saúde física e mental”, destacou o deputado.

I-T&DH

O Instituto Tecnologia & Dignidade Humana é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Foi fundado em março de 2015 com o objetivo de promover a “Educação digital Consciente” numa perspectiva socioeducacional, como contribuição para a garantia dos direitos fundamentais e do bem estar dos usuários das tecnologias de informação e comunicação (tecnologias digitais -computadores, celulares, tablets e outros dispositivos).

É composto de professores, mestres, doutores, pós-doutores, além de profissionais das mais diversas áreas. O Instituto busca desenvolver mecanismos para contribuir com a proteção integral dos usuários de tecnologias digitais, tendo como público-alvo: pais, tios, avós, professores, gestores educacionais, profissionais das diversas áreas do conhecimento, para que possam assumir cada qual sua responsabilidade de salvaguardar a dignidade da pessoa humana na era digital.

Aginarc

A Associação de Ginástica Rítmica (Aginarc), com sede em São José dos Pinhais, também pode receber o título de Utilidade Pública. “A Associação já mostrou em diversas ações a qualidade de seus trabalhos em prol da sociedade paranaense. Um exemplo é o Torneio das Escolinhas de 2019 que contou com a participação de 190 crianças que se apresentaram para um público de mais de 1.000 pessoas sem cobrança de entrada, somente a contribuição de 1 quilo de alimento para doação às famílias carentes”, destacou o deputado.

Ele lembrou ainda que as atletas de competição participam de vários campeonatos estaduais e torneios regionais conquistando medalhas e troféus. “Para custear a participação nas competições, a Associação de Ginástica Rítmica São José dos Pinhais promove eventos filantrópicos, tais como bazares, jantares e rifas. O esporte é de extrema importância para os jovens pois, além de contribuir na formação de caráter e valores, pode trazer benefícios não só físicos, mas também em âmbito social. Temos que valorizar os bons exemplos como é o caso da Aginarc”, lembrou o deputado.