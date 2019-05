Aprovado Dia Estadual de Conscientização Contra o Aborto

Com 39 votos favoráveis, os deputados estaduais aprovaram ontem (21), o projeto de lei nº 303/2017, de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), instituindo o Dia Estadual de Conscientização Contra o Aborto, a ser realizado em 15 de maio.

O projeto havia sido votado em primeira discussão, recebeu emendas e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde estas emendas foram rejeitadas. A proposição segue para redação final.

A data, 15 de maio, foi escolhida por ser o Dia Internacional da Família,e o objetivo é incentivar a promoção de palestras, seminários e campanhas e outras atividades que permitam a sensibilização da população acerta dos direitos do nascituro, direto à vida e as implicação no caso do aborto ilegal.

" Precisamos conscientizar a população e preservar a vida daqueles que não podem se defender. Sou contra o aborto e a favor da vida desde sua concepção. Estou contente com esta aprovação, pois assim poderemos realizar um trabalho mais amplo em todo o Paraná”, afirma Cobra Repórter.

O objetivo do projeto, esclarece Cobra Repórter, também é promover intercâmbio visando ampliar a melhoria do nível das ações direcionadas às saúde da gestante, por meio de integração da população, órgãos públicos, privados e organizações não governamentais que atuam na área de defesa da vida humana, além de divulgar os preceitos de defesa da vida da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

Meire Bicudo/Asimp