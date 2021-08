Assembleia aprova homenagem pelos 50 anos do HU de Londrina

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Estadual de Londrina comemorou 50 anos no dia 1º de agosto e, em reconhecimento ao importante trabalho na saúde pública do Paraná, a Assembleia Legislativa aprovou Voto de Congratulações e diploma de Menção Honrosa à instituição. A homenagem de iniciativa do deputado estadual Tercilio Turini (CDN) representa também a gratidão pela “missão de cuidar e salvar pessoas, formar profissionais qualificados e evoluir com a ciência da medicina e das outras áreas de saúde presentes no dia a dia do hospital”.

“O HU de Londrina tem certificações nacionais e internacionais, além de ser referência em diversas especialidades. São diferenciais na busca do serviço de excelência aos pacientes, na descoberta de técnicas e novos tratamentos, no desenvolvimento da pesquisa científica e na prática de procedimentos inovadores. Mas é muito mais gratificante ver que as conquistas estão alicerçadas na dedicação dos profissionais, na humanização do atendimento, no carinho e atenção dos profissionais”, afirma o deputado.

Tercilio Turini lembra que passou pelo menos 35 anos de sua vida no HU, como médico, professor e diretor, conhecendo bem a capacidade e a doação pessoal de cada um no hospital. “50 anos de luta pela vida. Cinco décadas de momentos difíceis, de tristezas também pela perda de pacientes e pela dor de familiares. O trabalho e a convivência em um hospital exigem muito preparo técnico e, sobretudo, emocional para o enfrentamento das situações adversas. Mas a alegria de participar do salvamento de vidas, de acompanhar a recuperação de pacientes e de sentir a gratidão pelo seu trabalho, faz dos profissionais do HU verdadeiros heróis na história de Londrina e do Paraná”, declara.

“Por tudo que o HU representa, por toda a missão assumida no combate à pandemia da Covid-19, por todos os desafios já superados e pelos que estão por vir, em nome da Assembleia Legislativa do Paraná apresento os mais sinceros agradecimentos”, afirma o deputado estadual Tercilio Turini.

ALEP