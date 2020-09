Assembleia define presidentes e vices das comissões permanentes

A Assembleia Legislativa do Paraná escolheu os presidentes, vice-presidentes e membros das 25 comissões permanentes da Casa para o biênio de 2021-2022. Os membros foram eleitos em reuniões remotas realizadas pelos participantes dos grupos de trabalho na semana passada. As composições das Comissões foram publicadas em Diário Oficial.

As Comissões permanentes da Assembleia têm caráter técnico-legislativo ou especializado e fazem parte da estrutura institucional da Casa. De acordo com o Regimento Interno, as Comissões são permanentes, pois funcionam com responsabilidade sobre determinada área do interesse coletivo. As reuniões são públicas, podendo ser acompanhadas por qualquer cidadão. Desde maio de 2011, a Assembleia Legislativa conta com 26 comissões, sendo uma delas q Comissão Executiva.

As Comissões são compostas por sete membros cada uma, com exceção da Comissão Executiva – representada pelo presidente, 1º e 2º secretários –, e a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ), que é composta por 13 membros. Reeleito presidente da CCJ, o deputado Delegado Francischini (PSL) lembrou a importância de dirigir uma das Comissões mais importantes da Casa. "É uma satisfação estar à frente de Comissão tão importante, responsável pelo filtro constitucional de todas as iniciativas que chegam à Assembleia", afirmou Francischini. "Também é um orgulho trabalhar com um grupo de parlamentares tão plural e, ao mesmo tempo, comprometido com as propostas voltadas aos mais diferentes setores e necessidades do povo paranaense", acrescentou.

Já o deputado Cobra Repórter (PSD), que vai comandar novamente a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CRIAI), explicou que o grupo de trabalho vai continuar com as ações dos anos anteriores. “Para mim, é uma honra e um grande desafio continuar à frente desta tão importante e representativa Comissão. Nesses dois primeiros anos na presidência, conseguimos colocar em prática ações importantíssimas, mas ainda temos um grande caminho a percorrer na garantia dos direitos de quem mais precisa”, destacou o deputado Cobra Repórter.

A Comissão de Turismo também reelegeu o seu presidente, o deputado Soldado Fruet (PROS). “Para mim, é uma honra continuar na frente deste grupo de trabalho voltado a promover o desenvolvimento do enorme potencial turístico do Estado do Paraná”, afirmou. Segundo ele, "o turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus e, por isso, precisa muito do apoio do poder público para que consiga se recuperar o mais breve possível dos seus prejuízos”.

A novidade entre as presidências das Comissões será na de Segurança Pública, que passará a ser comandada pelo deputado Delegado Fernando Martins (PSL).

Veja a composição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2021-2022:

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Presidente: Anibelli Neto (MDB)

Vice-presidente: Artagão Júnior (PSB)

Membros: Soldado Adriano José (PV), Professor Lemos (PT), Cobra Repórter (PSD), Luiz Fernando Guerra (PSL) e Cristina Silvestri (CDN).

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior

Presidente: Emerson Bacil (PSL)

Vice-presidente: Evandro Araújo (PSC)

Membros: Tiago Amaral (PSB), Nelson Justus (DEM), Delegado Jacovós (PL), Professor Lemos (PT) e Luiz Fernando Guerra (PSL).

Comissão de Constituição e Justiça

Presidente: Delegado Francischini (PSL)

Vice-presidente: Márcio Pacheco (PDT)

Membros: Maria Victória (PP), Delegado Jacovós (PR), Tião Medeiros (PTB), Tadeu Veneri (PT), Homero Marchese (PROS), Nelson Justus (DEM), Evandro Araújo (PSC), Paulo Litro (PSDB), Cristina Silvestri (CDN), Tiago Amaral (PSB) e Hussein Bakri (PSD).

Comissão de Cultura

Presidente: Delegado Recalcatti (PSD)

Vice-presidente: Tadeu Veneri (PT)

Membros: Rodrigo Estacho (PV), Galo (PODE), Goura (PDT), Mabel Canto (PSC) e Boca Aberta Jr. (PROS).

Comissão de Defesa do Consumidor

Presidente: Marcio Pacheco (PDT)

Vice-presidente: Ricardo Arruda (PSL)

Membros: Gugu Bueno (PL), Delegado Recalcatti (PSD), Mabel Canto (PSC), Subtenente Everton (PSL) e Soldado Fruet (PROS).

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Presidente: Cobra Repórter (PSD)

Vice-presidente: Cantora Mara Lima (PSC)

Membros: Gugu Bueno (PL), Luciana Rafagnin (PT), Marcio Pacheco (PDT), Subtenente Everton (PSL) e Luiz Carlos Martins (PP)

Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude

Presidente: Galo (PODE)

Vice-presidente: Rodrigo Estacho (PV)

Membros: Paulo Litro (PSDB), Boca Aberta Jr. (PROS), Professor Lemos (PT), Goura (PDT) e Soldado Fruet (PROS).

Comissão de Defesa dos Diretos da Mulher

Presidente: Cantora Mara Lima (PSC)

Vice-presidente: Luciana Rafagnin (PT)

Membros: Delegado Fernando Martins (PSL), Delegado Francischini (PSL), Mabel Canto (PSC), Maria Victória (PP) e Cristina Silvestri (CDN).

Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania

Presidente: Tadeu Veneri (PT)

Vice-presidente: Artagão Junior (PSB)

Membros: Soldado Adriano José (PV), Anibelli Neto (MDB), Evandro Araújo (PSC), Boca Aberta Jr. (PROS) e Goura (PDT).

Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais

Presidente: Goura (PDT)

Vice-presidente: Evandro Araújo (PSC)

Membros: Gugu Bueno (PL), Tadeu Veneri (PT), Delegado Recalcatti (PSD), Alexandre Curi (PSB) e Delegado Fernando Martins (PSL).

Comissão de Educação

Presidente: Hussein Bakri (PSD)

Vice-presidente: Gugu Bueno (PL)

Membros: Rodrigo Estacho (PV), Tiago Amaral (PSB), Professor Lemos (PT), Luiz Fernando Guerra (PSL) e Maria Victoria (PP).

Comissão de Esportes

Presidente: Douglas Fabrício (CDN)

Vice-presidente: Subtenente Everton (PSL)

Membros: Paulo Litro (PSDB), Boca Aberta Jr. (PROS), Gugu Bueno (PL), Mabel Canto (PSC) e Cristina Silvestri (CDN).

Comissão de Finanças e Tributação

Presidente: Nelson Justus (DEM)

Vice-presidente: Delegado Jacovós (PL)

Membros: Arilson Chiorato (PT), Luiz Fernando Guerra (PSL), Douglas Fabrício (CDN), Tiago Amaral (PSB) e Emerson Bacil (PSL).

Comissão de Fiscalização da Alep e Assuntos Municipais

Presidente: Francisco Bührer (PSD)

Vice-presidente: Artagão Júnior (PSB)

Membros: Paulo Litro (PSDB), Homero Marchese (PROS), Arilson Chiorato (PT), Delegado Jacovós (PL) e Coronel Lee (PSL).

Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda

Presidente: Paulo Litro (PSDB)

Vice-presidente: Nelson Justus (DEM)

Membros: Emerson Bacil (PSL), Gugu Bueno (PL), Professor Lemos (PT), Francisco Bührer e Jonas Guimarães (PSB).

Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicação

Presidente: Tião Medeiros (PTB)

Vice-presidente: Luiz Fernando Guerra (PSL)

Membros: Soldado Adriano José (PV), Galo (PODE), Professor Lemos (PT), Subtenente Everton (PSL), Alexandre Curi (PSB).

Comissão de Orçamento

Presidente: Evandro Araújo (PSC)

Vice-presidente: Paulo Litro (PSDB)

Membros: Anibelli Neto (MDB), Delegado Recalcatti (PSD), Tiago Amaral (PSB), Marcio Pacheco (PDT) e Luiz Fernando Guerra (PSL).

Comissão de Redação

Presidente: Alexandre Curi (PSB)

Vice-presidente: Mauro Moraes (PSD)

Membros: Nelson Justus (DEM), Professor Lemos (PT), Luiz Fernando Guerra (PSL), Delegado Jacovós (PL) e Evandro Araújo (PSC).

Comissão de Relações Federadas e Assuntos Metropolitanos

Presidente: Michele Caputo (PSDB)

Vice-presidente: Francisco Bührer (PSD)

Membros: Anibelli Neto (MDB), Arilson Chiorato (PT), Galo (PODE), Delegado Francischini (PSL), Cantora Mara Lima (PSC).

Comissão de Revisão e Consolidação Legislativa

Presidente: Tiago Amaral (PSB)

Vice-presidente: Tião Medeiros (PTB)

Membros: Paulo Litro (PSDB), Nelson Justus (DEM), Homero Marchese (PROS), Subtenente Everton (PSL) e Delegado Jacovós (PL).

Comissão de Saúde Pública

Presidente: Dr. Batista (DEM)

Vice-presidente: Michele Caputo (PSDB)

Membros: Arilson Chiorato (PT), Evandro Araújo (PSC), Ricardo Arruda (PSL), Marcio Pacheco (PDT) e Cristina Silvestri (CDN).

Comissão de Segurança Pública

Presidente: Delegado Fernando Martins (PSL)

Vice-presidente: Delegado Recalcatti (PSD)

Membros: Homero Marchese (PROS), Delegado Jacovós (PL), Coronel Lee (PSL), Subtenente Everton (PSL), Soldado Adriano José (PV).

Comissão de Tomadas de Contas

Presidente: Jonas Guimarães (PSB)

Vice-presidente: Gugu Bueno (PL)

Membros: Emerson Bacil (PSL), Delegado Jacovós (PL), Dr. Batista (DEM), Anibelli Neto (MDB) e Cantora Mara Lima (PSC).

Comissão de Turismo

Presidente: Soldado Fruet (PROS)

Vice-presidente: Anibelli Neto (MDB)

Membros: Rodrigo Estacho (PV), Galo (PODE), Professor Lemos (PT), Cobra Repórter (PSD) e Maria Victoria (PP).

Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais

Presidente: Luiz Carlos Martins (PP)

Vice-presidente: Goura (PDT)

Membros: Soldado Fruet (PROS), Galo (PODE), Luiz Fernando Guerra (PSL), Arilson Chiorato (PT) e Mauro Moraes (PSD).