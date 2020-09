Assembleia firma parceria com governo estadual para arrecadação de brinquedos

Sede do Legislativo é um dos pontos de recolhimento dos presentes, que serão doados para crianças internadas

A Assembleia Legislativa do Paraná, por meio do presidente Ademar Traiano (PSDB), firmou uma parceria com o governo do Estado para arrecadar brinquedos para serem distribuídos em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro. Os presentes serão doados a crianças de 0 a 12 anos, internadas ou em tratamento ambulatorial pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dentro da rede de hospitais do Paraná.

A campanha solidária do governo estadual, batizada de Paraná Piá, foi aberta oficialmente na quarta-feira (09). A iniciativa é da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) e busca arrecadar brinquedos, novos ou usados (em bom estado), para serem distribuídos. A ação é encabeçada pela primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa. Segundo ela, a proposta é convidar tanto servidores públicos quanto a sociedade civil a praticar a solidariedade.

“Nós somos solidários a essa iniciativa e vamos mobilizar os deputados e nossos servidores para que possam contribuir com essa campanha que é tão importante para levar um pouco de alegria às crianças que estão internadas ou em tratamento na rede de hospitais do Paraná”, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

A Assembleia Legislativa disponibilizou um local para a arrecadação dos brinquedos. Os servidores poderão fazer a entrega desses itens na recepção do prédio administrativo.

O Paraná Piá conta também com parceria da Secretaria de Estado da Saúde, Defesa Civil Estadual e Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A arrecadação começou na última sexta-feira (11), quando foi instalado um ponto de coleta de brinquedos para crianças de 0 a 2 anos no sistema Drive Thru em frente ao Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Além da Assembleia Legislativa, as doações poderão ser feitas até o dia 4 de outubro, nas Coordenadorias Estaduais da Defesa Civil espalhadas pelo Paraná pela manhã, das 8h às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 17h30. Confira os locais para doação: http://www.aen.pr.gov.br/arquivos/1009paranapiatabela2.pdf

Asimp/ALEP