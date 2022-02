Assembleia Legislativa do Paraná retomou as sessões ontem (02) com a presença do governador Ratinho Junior 

“As sessões foram retomadas, mas nosso trabalho não parou durante o recesso! Continuei visitando os municípios, ouvindo as demandas da população e acompanhando prefeitos e vereadores em reuniões com o secretariado estadual. Podem contar comigo sempre”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, que participou, ontem (02), da quarta Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, que marcou a retomada dos trabalhos em Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

No horário regimental, às 14h30, o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB), fez a instalação da Sessão com a presença de secretários estaduais e outras autoridades. Na ocasião, o governador Ratinho Junior fez aos 54 deputados a apresentação da mensagem e o plano de governo do Poder Executivo, expondo a situação econômica e administrativa do Estado, em cumprimento ao disposto no artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná.

No discurso, o governador falou dos principais desafios dos últimos anos: a pandemia do novo coronavírus e a crise hídrica. “Tivemos desafios intensos e as respostas vieram com a mesma força”, disse o governador Ratinho Junior. Ele destacou os trabalhos da Casa Militar, das equipes de saúde e das prefeituras na vacinação contra a Covid-19, que fez com que 70% dos paranaenses já estejam vacinados com a segunda dose. Também destacou o fim do rodízio de água em Curitiba e região metropolitana que durou 649 dias. Segundo o governador, isso foi possível através da maior frequência de chuvas, da conscientização da população em economizar água e do investimento da Sanepar em obras.

Ratinho Junior também lembrou do encerramento dos contratos abusivos do pedágio em seu discurso. “O trabalho dos deputados aqui presentes foi essencial para que tenhamos um pedágio mais barato e com obras. Esse é um dos caminhos para que o Paraná alcance o título de Central Logística da América do Sul. Tiramos do papel obras prometidas há mais de 30 anos como a duplicação da PR-445 e do viaduto da PUC, em Londrina. Temos o maior pacote de obras estruturantes da história do Paraná", afirmou o governador.

Ratinho Junior falou ainda dos investimentos nas áreas da segurança pública, da economia e da moradia através dos programas Casa Fácil Paraná e Condomínio do Idoso, três já foram inaugurados e outros 20 estão em fase de construção no Estado de acordo com o governador.

A sessão não contou com uma Ordem do Dia, ou seja, não teve a discussão e nem a votação de uma pauta de projetos de lei. A votação dos projetos ocorrerá a partir da sessão de segunda-feira (07). As sessões plenárias da Assembleia serão por meio do Sistema de Deliberação Misto, seguindo o protocolo adotado pela Comissão Executiva para minimizar os riscos de contaminação pelo coronavírus.