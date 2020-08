Assembleia Legislativa participará de projeto piloto sobre governança pública

A Assembleia Legislativa do Paraná é uma das integrantes do projeto piloto para a implementação de um Plano de Governança Pública comandando pela Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). O tema foi discutido na quinta-feira (27) em uma reunião virtual com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, e que contou com a participação do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

A governança no setor público tem como objetivo avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão através dos mecanismos de liderança, estratégia e controle. Dessa forma é possível garantir a condução adequada de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade.

Durante a reunião, a primeira sobre o tema, foi criado um grupo de trabalho com representantes dos Legislativos dos estados do Sul que terão como missão implementar o projeto piloto de política de governança nos estados brasileiros. “Entendemos que esta pauta é necessária para termos uma gestão mais eficiente e transparente e a Unale atuará fortemente na defesa da implementação desta lei em todos os estados da federação”, afirmou a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (PSD-BA).

O ministro do TCU, Augusto Nardes, destacou a atuação da entidade no processo de implantação da governança, que precisa acontecer de forma unificada. "O papel da Unale nesta interlocução com as Assembleias e do Parlamento com os Poder Executivo Estadual é fundamental, uma vez que o plano de governança é um trabalho integrado".

Também participaram da reunião o presidente do Colegiado de Presidentes das Casas Legislativas, deputado Lissauer Vieira (PSB-GO), o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Ernani Polo (PP-RS), o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Gabriel Souza (MDB-RS), o deputado gaúcho, Tenente Coronel Zucco (PSL-RS) e o deputado Kennedy Nunes (PSD-SC) representando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Outros quatro encontros regionais com todos os representantes das Casas Legislativas do país estão previstos.

