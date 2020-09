Audiência marca o lançamento da Frente Parlamentar de Encerramento dos Contratos de Pedágios no Paraná

Uma audiência na próxima segunda-feira (14) será realizada para o lançamento da Frente Parlamentar dos Contratos de Pedágio no Paraná. Os atuais contratos encerram em 2021.

Proposta pelo deputado Arilson Chiorato (PT), a Frente terá por objetivo acompanhar e fiscalizar a execução das obras em andamento, bem como o encerramento dos contratos de pedágio do Paraná. Segundo o deputado, o trabalho da Frente vai se concentrar em “acompanhar as obras não entregues, o cronograma que não foi cumprido, o valor alto das tarifas, o acordo de leniência com o Ministério Público Federal, além de debater esse novo modelo híbrido que tanto fala o Governo Federal, pois o povo paranaense não tolera esse tipo de atitude”, declarou. “Agradeço a todos os que estão juntos e aderiram. Vamos fazer esse trabalho de forma coletiva. O pedágio no Paraná é um assunto de todos aqui nessa Casa, dos 54 deputados”, completou.

Integram a Frente Parlamentar os deputados: Arilson Chiorato (PT) como coordenador, Anibelli Neto (MDB), Boca Aberta Jr (PROS), Dr. Batista (DEM), Gilson de Souza (PSC), Goura (PDT), Homero Marchese (PROS), Delegado Jacovos (PL), Luciana Rafagnin (PT), Luiz Carlos Martins (PP), Luiz Claudio Romanelli (PSB), Luiz Fernando Guerra (PSL), Mabel Canto (PSC), Maria Victoria (PP), Requião Filho (MDB), Paulo Litro (PSDB), Professor Lemos (PT), Soldado Adriano Jose (PV), Soldado Fruet (PROS), Subtenente Everton (PSL), Tadeu Veneri (PT), Tercílio Turini (CDN), Reichembach (PSC).

A reunião será realizada de forma on-line a partir das 10 horas, na segunda-feira (14), com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, canas 10.2 em tv aberta e 16 pela Claro/Net, site e redes sociais do Legislativo.

Asimp/ALEP